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В Москве зафиксирована плюсовая температура
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В Москве впервые с начала весны зафиксирована плюсовая температура 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
Впервые за весну 2018 года температура воздуха в Москве перешла к положительным значениям, сообщили в центре погоды «Фобос».
«По данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха в Москве по состоянию на 11.20 прогрелась до плюс 0,8 градусов», — цитирует сообщение АГН «Москва».
Также отмечается, что 14 марта, в Москве не ожидается существенных погодных изменений, а в четверг. 15 марта, похолодает. В этот день как отмечают в центре «Фобос», в российской столице ожидается до минус 8-10 градусов Цельсия, а в пятницу и субботу в ночные часы температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.
«Мы можем говорить о рекордных значениях», — пояснили синоптики, комментируя предстоящее снижение температурного фона.
При этом, в воскресенье, 18 марта, морозы в Москве начнут отступать.
Накануне в центре погоды «Фобос» предупреждали о том, что жителей Москвы и области во вторник и среду ждет ледяной дождь.
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