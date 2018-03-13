В Москве зафиксирована плюсовая температура

В Москве впервые с начала весны зафиксирована плюсовая температура

«По данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха в Москве по состоянию на 11.20 прогрелась до плюс 0,8 градусов», — цитирует сообщение АГН «Москва». Впервые за весну 2018 года температура воздуха в Москве перешла к положительным значениям, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Мы можем говорить о рекордных значениях», — пояснили синоптики, комментируя предстоящее снижение температурного фона. Также отмечается, что 14 марта, в Москве не ожидается существенных погодных изменений, а в четверг. 15 марта, похолодает. В этот день как отмечают в центре «Фобос», в российской столице ожидается до минус 8-10 градусов Цельсия, а в пятницу и субботу в ночные часы температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

При этом, в воскресенье, 18 марта, морозы в Москве начнут отступать.

Накануне в центре погоды «Фобос» предупреждали о том, что жителей Москвы и области во вторник и среду ждет ледяной дождь.