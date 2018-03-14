Рыбка и Лесли подготовили для США «секретный архив» 

Скандально известная россиянка Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли незадолго до задержания в Таиланде намеревались передать США некий «секретный архив». Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал друг Лесли Павло Юнко.
По словам Юнко, за несколько дней до задержания Лесли предложил ему, гражданину США, найти «выход» на людей американского спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года. Ему Лесли и собирался передать архив, однако был задержан в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.
В распоряжении издания оказались письма Лесли и Рыбки, которые они слали другу из тайской тюрьмы. Так, в одном из них Лесли сообщает Юнко, что их «опередили» Интерпол, спецслужбы Таиланда и США и лично начальник полиции Паттайи, ворвавшиеся в зал, в котором проходил «тренинг».
Затем Лесли рассказывает, что их с Рыбкой посадили в тюрьму и в ближайшее время в шесть раз ускорят «процессуальное движение по этапам», так что он намерен немедленно «выйти в трансляцию» и рассказать правду о том, за что Россия «преследует» их.
Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Несколько дней спустя девушка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом, а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах. Позже Рыбка написала письмо в консульство США, в котором попросила политического убежища. В письме она сообщила, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой представляет «риск» для ее жизни.
Ранее Рыбка стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.