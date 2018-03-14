Рыбка и Лесли подготовили для США «секретный архив»

Скандально известная россиянка Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли незадолго до задержания в Таиланде намеревались передать США некий «секретный архив». Об этом « Московскому комсомольцу » рассказал друг Лесли Павло Юнко.

По словам Юнко, за несколько дней до задержания Лесли предложил ему, гражданину США, найти «выход» на людей американского спецпрокурора Роберта Мюллера , расследующего дело о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года. Ему Лесли и собирался передать архив, однако был задержан в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.

В распоряжении издания оказались письма Лесли и Рыбки, которые они слали другу из тайской тюрьмы. Так, в одном из них Лесли сообщает Юнко, что их «опередили» Интерпол , спецслужбы Таиланда и США и лично начальник полиции Паттайи, ворвавшиеся в зал, в котором проходил «тренинг».

Затем Лесли рассказывает, что их с Рыбкой посадили в тюрьму и в ближайшее время в шесть раз ускорят «процессуальное движение по этапам», так что он намерен немедленно «выйти в трансляцию» и рассказать правду о том, за что Россия «преследует» их.

Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Несколько дней спустя девушка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом , а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах. Позже Рыбка написала письмо в консульство США, в котором попросила политического убежища. В письме она сообщила, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой представляет «риск» для ее жизни.