Ещё
Россиянам предложили стать водопроводными сомелье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам предложили стать водопроводными сомелье 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Компания «Российские коммунальные системы» разыскивает водопроводного сомелье в Самаре, сообщает «Комсомольская правда».
Объявление о соответствующей вакансии было опубликовано на одном из местных сайтов о поиске работы.
Претендент на должность сомелье должен уметь по вкусу воды определить ее химический состав, иметь высшее образование, опыт работы от одного года и много знать о самой воде, например, ее классификацию, уровни хлорирования и содержания минералов. Кроме того, водопроводный сомелье должен быть готов к разъездам и стрессу.
Единственной обязанностью сомелье будет дегустация не менее 10 проб воды из-под крана в неделю. За свои услуги сомелье получит достойную зарплату, медстраховку и возмещение расходов на транспорт.
В самой компании изданию объяснили появление необычной вакансии строгостью санитарных норм в России, для соблюдения которых недостаточно лишь приборов, а дегустацию воды человеком назвали «абсолютно необходимой», так как это помогает улучшать ее качество.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрипаля могла отравить Украина269
«Сожалею, что я вас всех не расстрелял»149
В семье Фриске произошел новый скандал35
Погибший родственник Лозы никого не спасал38
Крым отказался от помощи Собчак100
Видео
05:08
Скрипаля могла отравить Украина
В мире Украина
02:54
В Сети появилось якобы завещание Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Грузовик въехал в подземный переход в Москве
Происшествия ДТП
01:22
Ликсутов рассказал о планах по развитию МЦД
Новости Москвы
00:23
Ревнивец убил соперника в ТЦ Сургута
Происшествия Криминал
00:55
У Кудрявцевой нашелся защитник в скандале с Малиновской
Шоу-бизнес
00:42
ФБР отказали в общении с Рыбкой
Шоу-бизнес Происшествия
01:51
Фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами»
Общество Армия
00:39
Бойкотирующих выборы припугнули Анжелой
Политика Общество
01:57
Работников столичного автосалона поставили к стене
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение