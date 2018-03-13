Россиянам предложили стать водопроводными сомелье

Компания «Российские коммунальные системы» разыскивает водопроводного сомелье в Самаре, сообщает « Комсомольская правда ».

Объявление о соответствующей вакансии было опубликовано на одном из местных сайтов о поиске работы.

Претендент на должность сомелье должен уметь по вкусу воды определить ее химический состав, иметь высшее образование, опыт работы от одного года и много знать о самой воде, например, ее классификацию, уровни хлорирования и содержания минералов. Кроме того, водопроводный сомелье должен быть готов к разъездам и стрессу.

Единственной обязанностью сомелье будет дегустация не менее 10 проб воды из-под крана в неделю. За свои услуги сомелье получит достойную зарплату, медстраховку и возмещение расходов на транспорт.

В самой компании изданию объяснили появление необычной вакансии строгостью санитарных норм в России, для соблюдения которых недостаточно лишь приборов, а дегустацию воды человеком назвали «абсолютно необходимой», так как это помогает улучшать ее качество.