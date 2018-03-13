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Онищенко вступился за трансгендеров
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Онищенко выступил против запрета трансгендерам менять пол в паспорте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Смена пола в России не носит массовый характер, а действующего российского законодательства достаточно для регулирования этой сферы, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее RT сообщил, что в России предлагают законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах. Как отмечается, соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России. Саму резолюцию планируется направить в течение ближайших двух недель в администрацию президента и профильные ведомства.
"Вопрос (смены пола — ред.) решается очень корректно, с учетом сохранения психологического статуса человека, поэтому не надо сейчас никаких решений принимать — они есть. Дается медицинское заключение, человек идет в соответствующие органы… Раньше решались эти вопросы и продолжают решаться. Это не массовое явление, поэтому пока мы обходимся этими мерами. Я не вижу причины принимать какие-то дополнительные законы", — заявил Онищенко РИА Новости.
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