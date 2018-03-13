Гидрометцентр предупредил о сильном снеге и ветре в ЦФО

Сильный снег, ветер до 18 м/с, гололед и морозы ожидаются в Центрального федерального округа (ЦФО) 15-17 марта, сообщает Гидрометцентр России.
«Под влиянием циклона, который будет перемещаться через территорию ЦФО с юго-запада на северо-восток, а также арктического атмосферного фронта 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель. Ветер будет усиливаться до 12-18 м/с», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на дорогах местами возможна гололедица, снежные заносы.
«Ночью 15 марта температура воздуха в округе от минус 5 градусов на севере ЦФО до плюс 3 градусов на юге округа, днем температура будет понижаться и к вечеру составит минус 7-1 градус, на севере до минус 13 градусов, что приведет к замерзанию выпавших осадков и образованию сильной гололедицы. 16 марта в округе, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 17-10 градусов в ночные часы, 17 марта ночью минус 22-17 градусов, на севере до минус 27 градусов», — пояснили синоптики.
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