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В РФ выберут кандидата на премию ООН
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Москалькова выберет кандидата от России на премию ООН в правозащитной сфере 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе Организации объединенных наций (ООН) выбирает кандидата из РФ на получение премии ООН в области правовой защиты, об этом омбудсмен сообщила в четверг в своем Instagram.
"Вчера в аппарат уполномоченного поступило письмо из управления верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой выдвинуть кандидата на получение премии ООН в области правозащитной деятельности в 2018 году. Занимаюсь отбором кандидатур из числа людей и организаций, кто внес выдающийся вклад в дело защиты прав и свобод граждан, ведь добрые дела всегда достойны восхищения и уважения", — написала Москалькова.
Ранее в феврале уполномоченный совершила рабочий визит в Женеву и приняла участие в ежегодном саммите Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ), где представила свой альтернативный доклад по правам инвалидов в РФ. В Женеве она также встретилась с постоянным представителем России при ООН Геннадием Гатиловым и обсудила с ним взаимодействие российского института омбудсмена с международной организацией.
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