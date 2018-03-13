В заповеднике «Калужские Засеки» выросла популяция зубров

В заповеднике «Калужские Засеки» отмечен рост популяции зубров

Годовой прирост популяции зубров на территории заповедника "Калужские Засеки", по данным последнего учета, прошедшего в феврале 2018 года, составил 16%, сообщает официальный сайт Года экологии в России . На данный момент в границах ООПТ проживают 184 особи, из которых 30 — телята 2017 года рождения.

Животные занесены в Красную книгу, поэтому такой годовой прирост является хорошим показателем. В настоящее время обитатели заповедника составляют 15% от мировой популяции зубров.

Для получения наиболее точных результатов в подсчете численности зубров работники заповедника, помимо классических методов, применяют современные технологии фото— и видеофиксации, в частности съемку с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Калужские Засеки" и приграничные национальные парки "Орловское Полесье" и "Угра" играют ключевую роль в восстановлении и сохранении данного вида не только на территории России, но и в мире.