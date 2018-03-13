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В заповеднике «Калужские Засеки» выросла популяция зубров
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В заповеднике «Калужские Засеки» отмечен рост популяции зубров 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Минприроды РФ. Игорь Шпиленок
Годовой прирост популяции зубров на территории заповедника "Калужские Засеки", по данным последнего учета, прошедшего в феврале 2018 года, составил 16%, сообщает официальный сайт Года экологии в России. На данный момент в границах ООПТ проживают 184 особи, из которых 30 — телята 2017 года рождения.
Животные занесены в Красную книгу, поэтому такой годовой прирост является хорошим показателем. В настоящее время обитатели заповедника составляют 15% от мировой популяции зубров.
Для получения наиболее точных результатов в подсчете численности зубров работники заповедника, помимо классических методов, применяют современные технологии фото— и видеофиксации, в частности съемку с помощью беспилотных летательных аппаратов.
"Калужские Засеки" и приграничные национальные парки "Орловское Полесье" и "Угра" играют ключевую роль в восстановлении и сохранении данного вида не только на территории России, но и в мире.
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