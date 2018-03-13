Обязанности Табакова перешли Кравецу

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Ю. Кравец будет временно исполнять обязанности директора МХТ им. А. Чехова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Временно исполнять обязанности директора МХТ им. А. Чехова будет первый заместитель художественного руководителя-директора театра Юрий Кравец. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» помощник художественного руководителя МХТ им. А. Чехова по работе со СМИ Мария Малкина.
«Согласно уставу, в таких ситуациях временно исполняющим обязанности директора театра МХТ им. А. Чехова становится первый заместитель художественного руководителя. Это Ю. Кравец. Это уже произошло автоматически. Вероятно, позже будет приказ из министерства культуры», — сказала М. Малкина.
Народный артист СССР О. Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет. Похороны состоятся 15 марта на Новодевичьем кладбище.
Ю. Кравец окончил театральный факультет Саратовской консерватории им. Л. Собинова, работал в Министерстве культуры Саратовской области. В МХТ им. А. Чехова занимал должность первого заместителя художественного руководителя-директора театра, а также директора и педагога Московской театральной школы О. Табакова.
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