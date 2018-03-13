В Подмосковье популяризируют раздельный сбор мусора

В Подмосковье будет проводиться популяризация раздельного сбора мусора

Глава области добавил, что жители в целом имеют представление о системе раздельного сбора мусора, но несмотря на это, нужно провести более тщательную работу с населением, в том числе со школьниками, а также в СМИ, соцсетях и интернете.

Министерство экологии прошу в тесном контакте с министерством образования разработать специальный обучающий курс для детей разных возрастов. Он должен наглядно, понятно и доступно знакомить школьников с раздельным сбором мусора, — Андрей Воробьев. Губернатор дал поручение Министерству экологии и Министерству образования проработать специальный курс для школьников, который, возможно, будет внедряться в школах со следующего учебного года.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Ядрово» началась активная фаза работ по утвержденной дорожной карте. Тело полигона в срочном порядке засыпают свежим грунтом, затем его рекультивируют. Параллельно на территории строят новую площадку для сбора отходов.