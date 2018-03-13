Еда доводит сову до исступления

Совы имеют репутацию птиц спокойных и уравновешенных, но в домашних условиях они ведут себя шумно. Им время от времени требуется выбираться из клетки и летать, причём в открытое окну или форточку сова может и вовсе вылететь из квартиры. Если хозяин долго не обращает на любимицу внимания, то она может раскапризничаться и начать громко кричать. А вот эта маленькая сова, похоже, немного рассердилась на хозяйку — она буквально теряет самообладание при виде еды, но трапезничать при публике не желает. Птица буквально выдирает пищу из рук владелицы и затаскивает в домик.