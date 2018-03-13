В соцсетях начался «надгробный» флешмоб

Британский иллюстратор запустил «надгробный» флешмоб в соцсетях.

На своей странице в соцсети Twitter автор комиксов Дэн Макдэйд призвал своих подписчиков вообразить, что последнее текстовое сообщение, которое они отправили кому-либо, стало бы надписью на их же надгробной плите, а затем опубликовал снимок голой плиты.

Пользователи активно подхватили идею Макдэйда и стали присылать свои варианты — текстов или уже «готовых» надгробий.

Так, на плите одной из них красовалась бы надпись «Эта посудомойка сама себя не починит». Надгробие другой гласило бы: «Я так голодна!». Одной пользовательнице повезло больше других, ведь ее надгробная плита содержала бы лишь улыбающийся эмотикон.