В соцсетях начался «надгробный» флешмоб 

Британский иллюстратор запустил «надгробный» флешмоб в соцсетях.
На своей странице в соцсети Twitter автор комиксов Дэн Макдэйд призвал своих подписчиков вообразить, что последнее текстовое сообщение, которое они отправили кому-либо, стало бы надписью на их же надгробной плите, а затем опубликовал снимок голой плиты.
Пользователи активно подхватили идею Макдэйда и стали присылать свои варианты — текстов или уже «готовых» надгробий.
Так, на плите одной из них красовалась бы надпись «Эта посудомойка сама себя не починит». Надгробие другой гласило бы: «Я так голодна!». Одной пользовательнице повезло больше других, ведь ее надгробная плита содержала бы лишь улыбающийся эмотикон.
Другому подписчику Макдэйда повезло, пожалуй, меньше других, так как его последним сообщением оказался рецепт.
«Бекон. Сыр. Лук. Кетчуп. Соус "Бум-бум"», — провозглашало бы его надгробие.