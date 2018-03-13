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Совфед поможет заключенным матерям общаться с детьми
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Совфед поможет заключенным матерям общаться с детьми 

Национальная Служба Новостей 13 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Андрей Кутепов. Он заявил НСН, что документ направлен на решение вопроса поддержания социально-полезных связей с семьей в период отбывания наказания в местах лишения свободы. В настоящее время, по словам Кутепова, дети, переданные под опеку на время нахождения матери в колонии, в большинстве случаев не имеют возможности с ней общаться, несмотря на современные возможности связи — интернет и сотовую связь.
В соответствии с проектом закона, попечители и органы опеки должны будут обеспечить общение детей с родителем в местах отбывания, не лишенных родительских прав, посредством телефона или видеосвязи. Предполагается также, что осужденный родитель также будет иметь возможность участвовать в воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
Изменения планируется внести в Семейный кодекс РФ «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» и в закон «Об опеке и попечительстве».
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