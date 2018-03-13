Совфед поможет заключенным матерям общаться с детьми

Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Андрей Кутепов . Он заявил НСН, что документ направлен на решение вопроса поддержания социально-полезных связей с семьей в период отбывания наказания в местах лишения свободы. В настоящее время, по словам Кутепова, дети, переданные под опеку на время нахождения матери в колонии, в большинстве случаев не имеют возможности с ней общаться, несмотря на современные возможности связи — интернет и сотовую связь.

В соответствии с проектом закона, попечители и органы опеки должны будут обеспечить общение детей с родителем в местах отбывания, не лишенных родительских прав, посредством телефона или видеосвязи. Предполагается также, что осужденный родитель также будет иметь возможность участвовать в воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.