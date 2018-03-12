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Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах
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Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах 

Lenta.ru 1 час назад
Российского актера и режиссера Станислава Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах. С заявлением выступила журналистка Дарья Комарова в своем Facebook.
«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане "Ехрем Хуща". Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в будущем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него», — написала девушка.
По ее словам, от предложения она отказалась. «Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — добавила Комарова.
Она также отметила, что режиссер просил никому не рассказывать о его приставаниях и дал ей свой телефон.
Станислав Говорухин — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и председатель думского комитета по культуре.
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