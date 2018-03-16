Московские студенты заступились за ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дает возможность поступить в вуз школьникам независимо от их региона проживания и материального положения родителей, считают поступившие по результатам ЕГЭ студенты МГУ и МГПУ.

"Как человек, сдавший ЕГЭ на 100 баллов и благодаря этому поступивший в МГУ, могу сказать, что такая форма экзамена помогает сделать образование демократичным. Ведущие вузы страны становятся способны принять интеллектуально развитых школьников, независимо от региона проживания и материального положения их родителей. Баллы ЕГЭ делают главным критерием отбора в вуз мотивацию человека учиться, качество его довузовской подготовки, способность самостоятельно мыслить и ориентироваться в большом объеме материала", — сказала РИА Новости студентка Московского университета Ангелина Беседина. В пятницу глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ) в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ в пользу госэкзаменов. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что ведомство не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но продолжит следить за комфортным и объективным его проведением.

"Сдавала ЕГЭ в 2015 году по русскому, литературе и обществознанию. Хочется отметить, что ЕГЭ уравнивает шансы многих учеников по всей стране поступить в те вузы, в которые они хотят. Также эта система позволяет избежать коррупции и поступления "по блату", — отметила студентка Московского городского педагогического университета Зинаида Говорова.