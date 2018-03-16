Ещё
Московские студенты заступились за ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские студенты заступились за ЕГЭ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дает возможность поступить в вуз школьникам независимо от их региона проживания и материального положения родителей, считают поступившие по результатам ЕГЭ студенты МГУ и МГПУ.
В пятницу глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ в пользу госэкзаменов. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что ведомство не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но продолжит следить за комфортным и объективным его проведением.
"Как человек, сдавший ЕГЭ на 100 баллов и благодаря этому поступивший в МГУ, могу сказать, что такая форма экзамена помогает сделать образование демократичным. Ведущие вузы страны становятся способны принять интеллектуально развитых школьников, независимо от региона проживания и материального положения их родителей. Баллы ЕГЭ делают главным критерием отбора в вуз мотивацию человека учиться, качество его довузовской подготовки, способность самостоятельно мыслить и ориентироваться в большом объеме материала", — сказала РИА Новости студентка Московского университета Ангелина Беседина.
"Сдавала ЕГЭ в 2015 году по русскому, литературе и обществознанию. Хочется отметить, что ЕГЭ уравнивает шансы многих учеников по всей стране поступить в те вузы, в которые они хотят. Также эта система позволяет избежать коррупции и поступления "по блату", — отметила студентка Московского городского педагогического университета Зинаида Говорова.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский В центре Москвы 18 марта пройдет митинг к годовщине присоединения Крыма Роспотребнадзор рассказал о контроле за качеством рыбы и морепродуктов
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки120
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина116
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»404
Порошенко предложили заткнуться в ответ137
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение