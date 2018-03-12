Назван самый безопасный город России

10 самых безопасных городов России

Аналитики независимого агентства Zoom Market провели исследование и определили самые безопасные города России . Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: «Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?».

Рейтинг основывался на оценках жителей 29 российских городов по десятибалльной шкале. Опрос проводился по правилам случайной выборки методом личного интервью. Всего в исследовании приняли участие 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет.

Ниже представляем десятку самых безопасных городов России.

1. Екатеринбург

Екатеринбург — город в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области

Санкт-Петербурга и Екатеринбург — четвёртый по численности населения (после Москвы Новосибирска ) город в России. Екатеринбургская агломерация — четвёртая по величине агломерация России.

Относится к числу трёх наиболее развитых постиндустриальных агломераций страны.

Город является одним из крупнейших экономических центров мира.

Входит в список 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов.

2. Москва

Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа.

Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 500 123 человек в 2018 году, самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения.

Центр Московской городской агломерации.

3. Казань

Казань — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан , крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки.

Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России.

Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

4. Новосибирск

Новосибирск — третий по численности населения город России, имеет статус городского округа.

Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в её состав Новосибирского района; город является центром Новосибирской агломерации.

Крупнейший торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири.

5. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — второй по численности населения город России.

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.

6. Краснодар

Краснодар — город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани.

Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической области Кубань.

7. Иркутск

Иркутск — город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.

Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов.

Среди отраслей промышленности — авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания.

Транспортный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральных автомагистралях «Байкал» и «Сибирь».

8. Волгоград

Волгоград — город на юго-востоке европейской части Российской Федерации с населением 1 015 586 человек.

Волгоград, Волжский, Городище, Краснослободск, находящиеся между собой в 1-2х часовой транспортной доступности неофициально образуют Волгоградскую агломерацию, население которой составляет не менее 1 355 тыс. человек, что ставит её на 10 место по численности населения среди агломераций России.

9. Красноярск

Красноярск — один из крупнейших городов России, культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири.

Крупный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше сорока тысяч студентов; всего в городе обучается более ста пятидесяти тысяч студентов.

Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН , красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор, Красноярская академия биатлона, Красноярская академия зимних видов спорта.

10. Самара

Самара — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области , образует городской округ Самара.

Крупный экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр.

Основные отрасли промышленности: машиностроение, нефтепереработка и пищевая промышленность.