Назван самый безопасный город России

Аналитики независимого агентства Zoom Market провели исследование и определили самые безопасные города России. Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: «Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?».
Рейтинг основывался на оценках жителей 29 российских городов по десятибалльной шкале. Опрос проводился по правилам случайной выборки методом личного интервью. Всего в исследовании приняли участие 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет.
Ниже представляем десятку самых безопасных городов России.
1. Екатеринбург
Екатеринбург — город в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.
Екатеринбург — четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России. Екатеринбургская агломерация — четвёртая по величине агломерация России.
Относится к числу трёх наиболее развитых постиндустриальных агломераций страны.
Город является одним из крупнейших экономических центров мира.
Входит в список 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов.
2. Москва
Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа.
Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 500 123 человек в 2018 году, самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения.
Центр Московской городской агломерации.
3. Казань
Казань — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки.
Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России.
Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Новосибирск
Новосибирск — третий по численности населения город России, имеет статус городского округа.
Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в её состав Новосибирского района; город является центром Новосибирской агломерации.
Крупнейший торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири.
5. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — второй по численности населения город России.
Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.
6. Краснодар
Краснодар — город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани.
Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической области Кубань.
7. Иркутск
Иркутск — город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.
Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов.
Среди отраслей промышленности — авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания.
Транспортный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральных автомагистралях «Байкал» и «Сибирь».
8. Волгоград
Волгоград — город на юго-востоке европейской части Российской Федерации с населением 1 015 586 человек.
Волгоград, Волжский, Городище, Краснослободск, находящиеся между собой в 1-2х часовой транспортной доступности неофициально образуют Волгоградскую агломерацию, население которой составляет не менее 1 355 тыс. человек, что ставит её на 10 место по численности населения среди агломераций России.
9. Красноярск
Красноярск — один из крупнейших городов России, культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири.
Крупный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше сорока тысяч студентов; всего в городе обучается более ста пятидесяти тысяч студентов.
Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор, Красноярская академия биатлона, Красноярская академия зимних видов спорта.
10. Самара
Самара — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.
Крупный экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр.
Основные отрасли промышленности: машиностроение, нефтепереработка и пищевая промышленность.