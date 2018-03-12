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Британцев призвали наказывать мусульман за баллы
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Британцев призвали наказывать мусульман и получать за это баллы 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Антитеррористическая полиция Великобритании разыскивает анонимов, призвавших устроить «день наказания мусульман», сообщает The Guardian.
На улицах нескольких городов страны, в том числе в Лондоне, 10 и 11 марта появились брошюры с призывами 3 апреля атаковать последователей Пророка. В них дата обозначена как «день наказания мусульман», а гражданам предлагается получить определенное количество баллов за нападение на людей. Например, за сорванный с мусульманки хиджаб начисляют 25 очков, а за убийство — 500.
В текстах анонимы также призывают граждан страны «не быть баранами, которые слепо следуют любым указаниям», и таким образом «позволяют белым нациям быть захваченными теми, кто не желает им ничего, кроме зла».
Фотографии листовок опубликовала в своем Twitter организация Tell MAMA, занимающаяся мониторингом антимусульманских акций.
Полиция начала расследование и призвала исповедующих ислам соблюдать бдительность из-за анонимных угроз. «Мы серьезно относимся к этому происшествию и заверяем, что преступления на почве ненависти не будут спущены на тормозах», — сообщил изданию помощник начальника полиции графства Саут-Йоркшир.
В 2016 году британская националисты из партии «Британия — прежде всего» (Britain First) устроили пикет возле Восточной мечети Лондона. В руках националисты держали британские флаги и плакаты с надписями «Хватит мечетей!»
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