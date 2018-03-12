Московские власти согласовали «Левому фронту» митинг 19 марта

"Митинг на 19 марта согласован. Он пройдет с 18.00 до 23.00 мск в сквере Суворовской площади у памятника А. Суворову, цель митинга — обсуждение итогов выборов президента РФ, митинг согласован с количеством участников до 1 тысячи человек", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы ведомства в понедельник. Мэрия Москвы согласовала заявку "Левого фронта" на проведение 19 марта на Суворовской площади митинга для обсуждения итогов выборов президента РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщил ранее РИА Новости координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, в правительство Москвы изначально было подано уведомление о проведении 19 марта митинга на Пушкинской площади с численностью участников до тысячи человек. В качестве альтернативных площадок заявители предложили мэрии Тверской бульвар возле памятника Тимирязеву, Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар возле памятника Грибоедову.