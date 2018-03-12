Названо число россиян-долгожителей 

Зампред правительства Ольга Голодец рассказала, что количество россиян, преодолевших столетний рубеж, превышает семь тысяч человек. Об этом, как сообщает РИА Новости, вице-премьер заявила во время выступления на форуме «Активное долголетие Москвы».
По ее словам, ранее число граждан России старше 100 лет измерялось десятками, сейчас таковых — больше семи тысяч, а через семь-восемь лет долгожителей станет «почти на порядок» больше.
Голодец назвала увеличение продолжительности жизни целью, обязательством и «абсолютным приоритетом» России, а также напомнила, что об этом же в своем послании Федеральному собранию заявлял президент страны Владимир Путин.
В конце января министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность в России снизилась почти на 4% во всех возрастных группах. По ее словам, за минувший год она составила 12,4 на тысячу человек, что является «очень существенным снижением».
Между тем в начале февраля Минздрав назвал главные причины смертей россиян. Согласно данным статистики, самой частой причиной смертей в России в 2016 году становились болезни системы кровообращения — 47,8% от всех скончавшихся умерли именно по этой причине. Второй из самых распространенных причин стали злокачественные образования (15,6%), а третьей — травмы и отравления (8,9%).