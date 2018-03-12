Задумчивый манул высматривает московскую весну

Манул, живущий в московском зоопарке, продолжает радовать посетителей и интернет-пользователей своими забавными похождениями. Теперь этот огромный кот что-то высматривает в округе и, возможно, уже чует приход весны.