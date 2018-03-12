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Австралийка бросилась в воду ради спасения паука
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Австралийка бросилась в воду ради спасения ядовитого паука 

Lenta.ru 12 марта 2018
Жительница Австралии Андреа Гофтон (Andrea Gofton) спасла ядовитого паука во время наводнения. Видео она поделилась на своей странице в Facebook.
Это произошло в городе Галифакс, штат Квинсленд. Гофтон подписала видео так: «спасение паука сделало мой день». На ролике квинследский свистящий паук держится за ветку дерева авокадо над бурлящим потоком. Сначала Гофтон подносит к нему ладонь, чтобы показать размеры животного. Затем она же аккуратно отрывает ветку и выпускает членистоногое на землю.
«Беги, малыш, ты свободен», — говорит она ему напоследок.
Квинследнские свистящие пауки из рода тарантулов — одни из самых крупных пауков Австралии. Их яд не смертелен для человека, однако укус крайне болезнен и может привести к тяжелому отравлению, например, многочасовой рвоте.
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