Почему болезни сердца убивают так много людей

Сотрудник кафедры кардио-сосудистых заболеваний медицинского центра Университета Дюка ( США ) Хэйдер Уэррэйч рассказал журналу The Atlantic, почему заболевания сердца остаются одной из главных угроз жизни.

По словам ученого, в результате естественного отбора у людей сформировалась очень крепкая иммунная система. На протяжении веков человеческий организм боролся с укусами животных и различными травмами с помощью воспалений, которые активировала иммунная система (один из примеров — повышение температуры из-за появления вирусной инфекции в организме).

Но у крепкой иммунной системы оказалась и «негативная» сторона: выяснилось, что воспаление «лежит в основе атеросклероза» — ядра всех сердечных заболеваний, инфарктов и инсультов. Во многих белых кровяных тельцах содержится большое количество холестерина, со временем они накапливаются и превращаются в закупорки, приводящие к инфарктам и инсультам.

Вторым фактором высокой смертности от сердечных заболеваний Уэррэйч назвал древние механизмы человеческого организма, предназначенные для защиты от голодания. По его мнению, они привели к эпидемиям ожирения и диабета — болезней, влияющих на сердце.

Еще одна проблема — ложные научные представления. Уэррэйч отметил, что во время Второй мировой войны повышенное давление становилось одной из причин смерти каждого второго американца. При этом тогда ведущие кардиологи считали, что понижение артериального давления может привести к негативным последствиям. Только в 60-е-80-е годы это убеждение изменилось.