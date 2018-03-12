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Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в АП
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Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в администрации президента 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Победитель конкурса "Лидеры России" Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ, признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.
Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО "Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог" Вологодской области.
"Конечно, рад. Это большая честь — работать в администрации президента. Это было неожиданное предложение", — сказал Лысов РИА Новости.
Ранее 45 участников конкурса "Лидеры России" были назначены на высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации, сообщили в пресс-службе проекта. Так, было принято решение о назначении Алексея Лысова в администрацию президента РФ на должность главного советника управления президента по внутренней политике.
Финалист конкурса Антон Сериков, также получивший назначение в администрацию президента на должность начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике, тоже отметил, что назначение стало для него неожиданным, а сам он узнал о нем совсем недавно.
"Я думаю, что на форуме "Россия — страна возможностей", где мы будем, все лидеры, мы встретимся с коллегами, и нам обозначат, чем мы будем заниматься. Но думаю, что мои исследовательские, аналитические и экспертные навыки пригодятся на новом месте работы", — сказал Сериков.
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