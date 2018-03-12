Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в АП

Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в администрации президента

Победитель конкурса "Лидеры России" Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ , признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.

"Конечно, рад. Это большая честь — работать в администрации президента. Это было неожиданное предложение", — сказал Лысов РИА Новости. Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО "Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог" Вологодской области

Ранее 45 участников конкурса "Лидеры России" были назначены на высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации, сообщили в пресс-службе проекта. Так, было принято решение о назначении Алексея Лысова в администрацию президента РФ на должность главного советника управления президента по внутренней политике.