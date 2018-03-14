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Форум «Россия — страна возможностей» открылся в Москве
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Форум «Россия — страна возможностей» открылся в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
В Москве в 75-м павильоне ВДНХ состоялось торжественное открытие всероссийского форума «Россия — страна возможностей», в котором принимают участие более 6 тыс. человек.
В форуме принимают участие перспективные управленцы, молодые предприниматели, волонтеры, школьники, а также гости из других стран; они представят 14 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
После церемонии открытия начались мероприятия деловой программы с участием экспертов из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы. В ходе дискуссий, мастер-классов, лекций, творческих встреч они поделятся опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин выступит на тему «Москва — город возможностей», а министр промышленности и торговли России Денис Мантуров расскажет о стратегических приоритетах российской промышленности.
Модератором дискуссии «Наука и прорывные технологии будущего: меняем мир сейчас» выступит помощник президента России Андрей Фурсенко, а спикерами и экспертами станут крупнейшие научные деятели и руководители стратегически значимых организаций страны.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прочитает лекцию «О стране с любовью».
Кроме того, участники форума смогут принять участие в открытом разговоре о развитии регионов с молодыми губернаторами, среди которых губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Также состоятся встречи с ведущими российскими экспертами в области бизнеса, искусства и кино, медиа и спорта, практические тренинги и мастер-классы, в том числе «Лайфхаки для реализации эффективного управления проектом», «Техника речи. Стиль лидера», «Самопрезентация при трудоустройстве», предполагается совместная работа участников в группах для выработки оптимальных управленческих решений и др. Ряд участников презентует свои проекты, которые попали в число наиболее интересных.
В день открытия форума состоится награждение 250 победителей и призеров национальной олимпиады для студентов «Я — профессионал» и 100 лучших участников конкурса бизнес-проектов среди старшеклассников «Мой первый бизнес».
В рамках культурной программы запланированы посещение участниками Московского цирка на проспекте Вернадского, показ фильма «Движение вверх» и концерты современных российских исполнителей: Мота, Манижа, группы «Сплин», «Моя Мишель», «Пицца».
Деловая программа форума «Россия — страна возможностей» продолжится 15 марта. Всего в деловой программе форума более 140 мероприятий.
В открытую платформу «Россия — страна возможностей» (РСВ) входят проекты, направленные на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.
При поддержке администрации президента организаторами проектов РСВ стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.
В данный момент платформа РСВ включает 14 самостоятельных проектов:
«Лидеры России» — всероссийский конкурс для современных управленцев.
«Я — профессионал» — национальная олимпиада для студентов по 27 профессиональным направлениям.
«Управляй!» — кубок по менеджменту среди студентов.
«Профстажировки» — портал для поиска практики или стажировок по инженерно-техническим специальностям.
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — чемпионат по профмастерству среди молодых специалистов.
«РДШ — территория самоуправления» — конкурс лучших практик школьного самоуправления.
«Грантовый конкурс молодежных инициатив» — конкурс проектов для поддержки творческой молодежи, студенческих инициатив, здорового образа жизни и спорта.
«Бизнес-навигатор МСП» — информационный ресурс для предпринимателей.
«Абилимпикс» — национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов.
«Мой первый бизнес» — конкурс бизнес-проектов среди старшеклассников.
«Хочу делать добро» — конкурс молодежных волонтерских инициатив.
«Мастера России» — онлайн-платформа сибирских креативных проектов.
«Благодарю» — всероссийская акция признательности.
«Таврида» — всероссийский образовательный форум для творческой молодежи.
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