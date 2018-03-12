Ещё
Демографический опыт Сахалина распространят по стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опыт Сахалина в вопросах демографии распространят по всей стране 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Опыт Сахалинской области в вопросах демографической политики распространят по всей стране, сообщил в понедельник журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.
"Правительство области приняло одну из лучших региональных программ демографического развития, отработав ее с лучшими экспертами страны. В конце марта на Сахалине пройдет общероссийская конференция демографического развития Дальнего Востока, ее основным предметом станет рассмотрение опыта Сахалина. Нам очень важно, чтобы эта практика распространялась в других регионах ДФО и России в целом", — сказал министр.
По данным министерства социальной защиты Сахалинской области, демографических успехов островной регион добился благодаря мерам социальной поддержки семей с детьми. С 2015 года при рождении первого ребенка семьи, независимо от дохода, получают единовременную выплату в размере 54 тыс. 444 рублей, беременным женщинам и детям до трех лет из областного бюджета предоставляются выплаты на питание. Семьям с низкими доходами компенсируют расходы на покупку коляски и комплекта для новорожденного. Помогают власти Сахалинской области семьям с детьми и в решении наиболее сложной проблемы — жилищной.
IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" пройдет в Южно-Сахалинске 27-28 марта. Организаторами мероприятия выступят Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Правительство Сахалинской области.
На конференции все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития на период до 2025 года. Особенностью конференции станет презентация "Национального сборника практик здоровьесбережения", который объединит лучшие практики со всей России по улучшению демографической обстановки. Подобный сборник появится в России впервые.
ТАСС: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Роспотребнадзор в 2017 году снял с реализации более 37 тонн морепродуктов после проверок В Петербурге умер художник и реставратор Александр Кравчук
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму300
Мясорубка в Гудаури59
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП15
В ООН сорвали выступление России192
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение