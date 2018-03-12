Путин отметил отвагу комендатуры Кремля в годы ВОВ

Путин отметил отвагу личного состава комендатуры Кремля в годы ВОВ

"За прошедшее время сотрудники одного из старейших подразделений Федеральной службы охраны России вписали немало ярких, незабываемых страниц в историю Отечества, при выполнении поставленных задач неизменно демонстрировали профессиональную компетентность, глубокое понимание особой значимости своей службы. И конечно, отмечу беспримерную отвагу и героизм, проявленные личным составом комендатуры в годы Великой Отечественной войны", — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем службы коменданта Московского Кремля ФСО России его личный состав и ветеранов и отметил отвагу и героизм, проявленные личным составом комендатуры в годы Великой Отечественной войны.

Глава государства отметил важность того, что нынешний коллектив службы коменданта Московского Кремля ответственно подходит к своим обязанностям, надежно обеспечивает безопасность руководства страны и национальной святыни — Московского Кремля, хранит верность долгу и лучшим традициям ветеранов, честно служит России.