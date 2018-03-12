В РФ снизилось число наркоманов среди подростков

В России впервые за пять лет снизилось число наркоманов среди подростков

Число российских подростков, употребляющих наркотики с вредными последствиями снизилось почти на четверть впервые за пять лет по итогам 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Впервые за последние 5 лет количество зарегистрированных несовершеннолетних, больных наркоманией, снизилось на 9%, число несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями, сократилось на 24,6%", — сказал Смуров. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) употреблением наркотиков с вредными последствиями считается употребление, после которого организму наносится как физический урон (например, гепатит, возникший после инъекций), так и психический (депрессивные расстройства и другие заболевания).

Также, по его словам, на 8,2% снизилось общее количество наркопотребителей, которые находятся на учете в медицинских учреждениях. Он добавил, что смертность от передозировок наркотиками снижается на 8-10% ежегодно.