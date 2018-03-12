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В РФ снизилось число наркоманов среди подростков
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В России впервые за пять лет снизилось число наркоманов среди подростков 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Число российских подростков, употребляющих наркотики с вредными последствиями снизилось почти на четверть впервые за пять лет по итогам 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.
Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) употреблением наркотиков с вредными последствиями считается употребление, после которого организму наносится как физический урон (например, гепатит, возникший после инъекций), так и психический (депрессивные расстройства и другие заболевания).
"Впервые за последние 5 лет количество зарегистрированных несовершеннолетних, больных наркоманией, снизилось на 9%, число несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями, сократилось на 24,6%", — сказал Смуров.
Также, по его словам, на 8,2% снизилось общее количество наркопотребителей, которые находятся на учете в медицинских учреждениях. Он добавил, что смертность от передозировок наркотиками снижается на 8-10% ежегодно.
Кроме того, в России за год снизился уровень подростковой наркопреступности: к уголовной ответственности, по словам Смурова, привлечено на 16% меньше несовершеннолетних.
"Это вызывает определенный оптимизм. Ее сокращение стало прямым следствием проведения целенаправленной работы в подростковой среде, особенно в образовательных учреждениях", — добавил он.
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 Ещё 6 источников 
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