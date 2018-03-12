Трое «Лидеров России» получат высокие должности

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Трое «Лидеров России» станут заместителями федеральных министров 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: ТАСС
В распоряжении "Газеты.Ru" оказался список второй волны назначений на высокие посты 31 участника кадрового конкурса "Лидеры России", стартовавшего в прошлом году по поручению Владимира Путина.
Среди самых высоких постов, которые займут участники конкурса — должности заместителей федеральных министров. Ими станут Павел Сорокин, Олег Салагай и Илья Торосов.
Павел Сорокин займет пост заместителя министра энергетики, а Олег Салагай — замминистра здравоохранения. Оба они принимали участие о встрече победителей конкурса с президентом России. Сорокин ранее работал у профильного министра Александра Новака в качестве главы аналитического центра при Минэнерго, Салагай в данный момент руководит департаментом общественного здоровья и коммуникаций при Министерстве здаравоохранения.
Другая участница встречи с президентом — Татьяна Дьяконова, директор по развитию HR-экспертизы "Хоум кредит банка", — также пойдет работать в Минэнерго в качестве помощника Новака.
Еще один победитель конкурса — Илья Торосов — станет заместителем министра экономического развития. Сейчас он работает зампредседателя правления в АО "Тройка д-банк".
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