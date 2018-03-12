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В Исландии верующие выступили против эвтаназии
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В Исландии православные и католики выступили против эвтаназии 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Римско-католический епископ Рейкьявика Давид (Тенсер) и настоятель православного Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский совместно выступили против эвтаназии накануне обсуждения этой темы в парламенте Исландии, сообщили РИА Новости в православном приходе.
Они подписали и направили в парламент Исландии совместное письмо, в котором выразили общую позицию по вопросу эвтаназии. В письме подчеркивается, что умертвить кого-либо или помочь кому-то убить самого себя не является ни хорошей смертью ("эвтаназией"), ни помощью при смерти ("помощью тому, кто умирает"), а преступным действием.
"Мы не можем ни в коем случае одобрить такие действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства", — говорится в письме.
Авторы письма также выразили надежду, что обсуждение эвтаназии не будет включено в повестку дня парламента Исландии.
Как отметили в православном Свято-Николаевском ставропигиальном приходе в Рейкьявике, совместное заявление свидетельствует о "претворении в практическую плоскость итогов встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване", состоявшейся 12 февраля 2016 года.
"Во время встречи предстоятели двух церквей договорились о совместной поддержке традиционных и непреходящих христианских нравственных ценностей, а также заявили о недопустимости эвтаназии, абортов и однополых союзов", — напомнили в приходе.
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