В Исландии верующие выступили против эвтаназии

"Мы не можем ни в коем случае одобрить такие действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства", — говорится в письме.

Они подписали и направили в парламент Исландии совместное письмо, в котором выразили общую позицию по вопросу эвтаназии. В письме подчеркивается, что умертвить кого-либо или помочь кому-то убить самого себя не является ни хорошей смертью ("эвтаназией"), ни помощью при смерти ("помощью тому, кто умирает"), а преступным действием.