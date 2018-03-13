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На Ямале морж остановил работу вахтовиков
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На Ямале морж остановил работу вахтовиков 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
В поселке Сабетта животное вмешалось в работу бурильщиков, пытаясь выбраться на сушу
В Ямало-Ненецком автономном округе морж помешал работе вахтовиков.
На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как морж несколько секунд разглядывает рабочих и снова погружается в воду.
Очевидец Александр Игнатов рассказал, что животное неожиданно для них выплыло подышать воздухом.
«Мы лунки делаем не ему, а себе — для съемки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает», — пошутил Александр.
Между тем днем ранее стало известно, что в том же поселке появился белый медведь, который пытался пробраться в дом рабочих.
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