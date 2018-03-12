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Матвиенко рассказала о настрое россиян на выборы
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Матвиенко: в российском обществе сформировался настрой на участие в выборах 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в российском обществе сформировался настрой на участие в выборах, который "видно невооруженным глазом".
"В обществе сформировался настрой на участие в голосовании, видно, как говорится, невооруженным глазом. По данным социологических опросов, 18 марта на участки для голосования намеревается прийти избирателей больше, чем на предыдущих выборах", — сказала она в интервью газете "Санкт-Петербургские ведомости".
Она отметила, что Центризбирком действительно делает все для того, чтобы как можно больше россиян пришли голосовать.
"Ведь это и есть реальное участие граждан в управлении страной, в принятии, без малейшего преувеличения, судьбоносного для государства решения. Каждый из нас, российских граждан, кровно заинтересован в том, чтобы не уклоняться от этой ответственности, а поддержать своим голосом кандидата, которому он доверяет, чью программу разделяет", — подчеркнула она.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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