Матвиенко рассказала о настрое россиян на выборы

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Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда

Путин подписал указ о вручении знаков отличия "За наставничество"

Путин рассказал, как разрешил начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году