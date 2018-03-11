Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом

На Первом канале не советуют зрителям особо радоваться: говорят, что за Андреевой пока числятся все эфиры выходных дней, по будням она вести "Время" не будет. А с 8 по 11 марта как раз и были выходные. Сама телеведущая новость пока не прокомментировала.

Андреева последнее время вела программу "Время" только для зрителей Москвы. Остальная страна лишилась возможности любоваться Екатериной Прекрасной каждый вечер — вместо нее передачу вел директор информационной службы Первого Кирилл Клейменов. Однако "опала" продлилась недолго.

Некоторые телеграм-каналы связали очередную рокировку ведущих с чересчур резкими высказываниями Клейменова. В одном из сюжетов ведущий чересчур увлекся и начал рассказывать про золотые слитки "особой формы" и легендарные традиции амазонок. Многие телезрители не порадовались таким нововведениям и непристойным намекам в прямом эфире.

Хотя эксперты считают, что смена ведущего главной информационной программы страны (Андреевой на Клейменова) так или иначе была бы временной. Ведь его авторитет зачастую важнее тех новостей, которые он сообщает, считает телекритик Кирилл Танаев. Ведущие главных телеканалов имеют огромные рейтинги, их смотрят миллионы. Так было всегда и при советской власти, и за рубежом, отметил эксперт.

Согласен с этим мнением и телевизионный критик Александр Кондрашов . "По формату Клейменов стал практически как Дмитрий Киселев . Только у Киселева это получается органично, а у Клейменова нет. Содержательная часть, я думаю, связана с политикой канала на период выборов. Нужно было менять ведущего: объективно Андреева слишком женственная для этого дела. В ее устах такое прозвучало бы странно", — цитирует Кондрашова "Ura.ru".

Эксперт уверен, что формат сменился временно. По его мнению, Андреева идеально отражает образ спокойствия, доверия и уюта, необходимого всему телевидению в целом — и программе "Время" в частности.