Первый канал прояснил ситуацию с Андреевой

"Мы выдерживаем то, о чем мы говорили: Екатерина Андреева работает на Дальний Восток и Сибирские регионы в будние дни, и в выходные, и в праздничные, в том числе, и на Москву тоже", — сказал Клейменов.

Некоторые телезрители в праздничные выходные обратили внимание на то, что субботнюю программу "Время", которая транслировалась, в том числе, и на Москву, вела Екатерина Андреева, после запуска новой студии телепрограммы переставшая вести ее для европейской части России. Некоторые интернет-пользователи расценили это как возвращение Андреевой.