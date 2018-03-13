Ещё
Москвичей предупредили о гололеде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило жителей столицы о гололеде 

Москва24 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Москвичей и жителей столичного региона предупредили о гололеде вечером во вторник, 13 марта, с сохранением до утра среды.
В МЧС сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий движение на дорогах может быть затруднено, есть вероятность образования заторов и аварийных ситуаций. Кроме того, при непогоде увеличивается число случаев травмирования граждан.
Автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем, снизить скорость и избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, опережений и перестроений. Пешеходам напомнили о необходимости обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.
Ранее синоптики рассказали о надвигающемся на столицу снегопаде. Осадки начнутся днем 14 марта. Ожидается, что за два дня выпадет до 10 сантиметров снега. В течение дня будет дуть сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
По словам метеорологов, сильный снег во второй половине марта в Москве выпадает раз в пять лет.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Москва24: последние новости
Овчарка во Владивостоке взяла "на воспитание" котенка леопарда Рогозин сравнил заявление США о размещении оружия в космосе с ящиком Пандоры Нулевую температуру обещают синоптики москвичам в понедельник
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России194
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение