Ливийцы пересекли море на резиновой лодке для спасения брата

"Каким адом должна быть жизнь в Ливии, чтобы единственной надеждой больного ребенка стало пересечь море?", — говорится в сообщении НПО.

В путешествие через пролив, разделяющий Европу и Африку, трое ребят взяли 200 литров топлива и воду. Их резиновую лодку в субботу утром обнаружили испанские спасатели.