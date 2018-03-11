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Путин рассказал о героизме россиян
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Путин считает, что в определенных обстоятельствах все россияне ведут себя героически 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин уверен, что все россияне, в том числе нынешнее поколение молодых людей, когда жизнь ставит их в определенные обстоятельства, проявляют себя как настоящие герои. Об этом он рассказал в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".
"Я давно уже это понял для себя, для меня ясно, что все поколения — и сегодняшнее поколение, молодые люди — если жизнь ставит в определенные условия, ведут себя так же героически, не жалея себя, с полной отдачей, так же как вели себя наши отцы и деды во все времена", — сказал президент.
Путин рассказал, как "в Сирии местный гражданин, который имеет прямое отношение ко всему тому, что там происходит, как-то сказал: "Смотрю, как ваши военнослужащие здесь себя ведут, как они воюют в Сирии. Как же они будут воевать, если будут защищать свою собственную родину?".

Подвиги военнослужащих

В фильме Кондрашова рассказывается о нескольких подвигах российских военнослужащих, в частности, боевая история ефрейтора Дениса Портнягина. Путин поделился своими чувствами, которые испытал, когда узнал о том, на что способны российские военные.
"Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер… но должен быть офицером, и надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов — их было-то всего четыре или пять человек — это группа сил спецопераций, которая занималась наводкой авиации нашей", — пояснил глава государства.
"Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, наши остались, приняли этот бой. Был ранен его командир, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя, действительно отразил несколько атак", — рассказал президент.
По его словам, когда возникла опасность их захвата, военнослужащий приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков.
"Больше того, еще вызвал огонь на себя, рядом. Причем точные дал целеуказания, — добавил глава государства. — Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, и после этого к ним подошла еще одна группа спецопераций и всех вывели".

Настоящие герои

Путин отметил, что таких военнослужащих, как те, кто отбивал у боевиков Алеппо осенью 2016 года, ему хотелось наградить лично.
"Хотелось руки пожать этим людям. Трое суток воевали, не просто воевали, а еще когда наступала небольшая передышка, они успевали заминировать подходы, жгли БТРы противника. На бронемашинах же террористы атаковали", — рассказал он.
"Я когда это все читал, доклад министра обороны, не буду скрывать — у меня все внутри сжалось, думаю, там в конце, наверное, просьба наградить посмертно. Когда дочитал, когда увидел, что благодаря мужеству, профессионализму, героизму проявленному группа вышла из боя без потерь, конечно, мне захотелось пожать им руки, поблагодарить, лично встретиться с ними, проявить уважение и подчеркнуть значение того дела, которому они служат", — поделился воспоминаниями президент.
Путин высоко оценил заслуги российских военных в Сирии, назвав их героями.
"Герои, конечно! Если они не герои, то кто? Я знаю, что в наших вооруженных силах много таких людей", — заключил он.
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