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Путин пояснил, как ему сломали нос
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Путин пояснил, как ему сломали нос 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему сломали нос. Президент пояснил, что первым видом спорта, который он выбрал, был бокс.
"Там мне сломали нос, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в "Одноклассниках".
По словам Путина, его родители не одобряли занятия спортом и надеялись, что их сын выберет музыку, и даже подарили ему баян.
"Я ни разу от отца не слышал, чтобы он при мне выругался матом. Никогда", — добавил Путин.
Кроме того, он рассказал, что его не хотели принимать в пионеры, так как он хулиганил.
Также Путин рассказал о своих дающих силу "таблетках".
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