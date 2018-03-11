Путин пояснил, как ему сломали нос

"Там мне сломали нос, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в "Одноклассниках". Президент России Владимир Путин рассказал, как ему сломали нос. Президент пояснил, что первым видом спорта, который он выбрал, был бокс.

"Я ни разу от отца не слышал, чтобы он при мне выругался матом. Никогда", — добавил Путин. По словам Путина, его родители не одобряли занятия спортом и надеялись, что их сын выберет музыку, и даже подарили ему баян.

Кроме того, он рассказал, что его не хотели принимать в пионеры, так как он хулиганил.

Также Путин рассказал о своих дающих силу "таблетках".