Бразильскому Хатико нашли дом

В Бразилии нашли новый дом псу, который несколько месяцев ждал умершего хозяина у больницы

История дворняги из небольшого бразильского города Нову-Оризонти (штат Сан-Паулу), которая после гибели своего хозяина ждала его у дверей местной больницы, получила продолжение. Как сообщил в субботу телеканал Globo, в ближайшие дни у животного появится новый дом.

Собаку решила забрать к себе одна из сотрудниц медицинского учреждения. 30-летняя Летисия Фатима Науас Ботолучи назвала своего будущего питомца Кампеау (в переводе с португальского "Чемпион" — прим. ТАСС ), так как прежней клички животного никто не знал.

"Он привлекал мое внимание с тех пор, как оказался у дверей больницы. Мне кажется, кличка Кампеау отражает суть этой истории. Он продемонстрировал свое постоянство, оставаясь у дверей все это время, а теперь наступила счастливая развязка. Мне кажется, он настоящий чемпион", — сказала новая хозяйка дворняги.

В свой будущий дом пес отправится только через несколько дней: сейчас он находится в ветеринарной клинике под наблюдением врачей, так как ему были сделаны необходимые прививки. Причем владельцы этого учреждения, знакомые с историей Кампеау, не стали брать деньги за процедуры в знак уважения преданности животного.

Ранее история рыжей дворняги, которая более четырех месяцев дежурила у дверей больницы в Нову-Оризонти, привлекла внимание местных жителей и прессы. 59-летний бездомный, который ухаживал за псом, умер в палате после того, как неизвестные преступники несколько раз ударили его ножом. Мужчину доставили в больницу на скорой помощи, а собака бежала следом за машиной. После того, как пострадавший скончался, пес остался у дверей медицинского учреждения.

Сотрудники больницы пожалели дворнягу и начали подкармливать ее. Одна из местных жительниц под впечатлением от происшедшего попыталась забрать животное в приют, чтобы подыскать ему новую семью. Однако собака сбежала из этого заведения и вновь оказалась у дверей больницы. В последние дни бразильские репортеры пристально следили за судьбой верного пса.

История дворняги из Нову-Оризонти напомнила судьбу другой собаки, прославившейся благодаря своей верности. Речь идет о японском псе Хатико, который на протяжении десяти лет отправлялся на вокзал в надежде встретить своего умершего хозяина. В 1934 году, еще при жизни этой удивительной собаки, ей поставили памятник у той самой железнодорожной станции.