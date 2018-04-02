В Иркутске перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка

Следователями специализированного отдела

расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, сбившего

насмерть девочку на улице Рабочего Штаба.

Напомним, 15 июня 2016 года днем водитель

автомобиля «МАЗ» двигался по улице Ленская со стороны улицы Баррикад, в процессе поворота на ул. Напольная на регулируемом пешеходном переходе

допустил наезд на 10-летнюю школьницу. В результате полученных травм

девочка скончалась на месте происшествия.

Накануне материалы уголовного дела,

возбужденного по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской

Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств», переданы для рассмотрения в Куйбышевский районный

суд города Иркутска . Санкция статьи предусматривает максимальное

наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.