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В Иркутске перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка
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В Иркутске перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Следователями специализированного отдела
по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области окончено
расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, сбившего
насмерть девочку на улице Рабочего Штаба.
Напомним, 15 июня 2016 года днем водитель
автомобиля «МАЗ» двигался по улице Ленская со стороны улицы Баррикад, в  процессе поворота на ул. Напольная на регулируемом пешеходном переходе
допустил наезд на 10-летнюю школьницу. В результате полученных травм
девочка скончалась на месте происшествия.
Накануне материалы уголовного дела,
возбужденного по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств», переданы для рассмотрения в Куйбышевский районный
суд города Иркутска. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Хот: последние новости
В период акции "Безопасный лед" закрыто 35 ледовых переправ и перекрыто 93 места возможного выезда автотранспорта на лёд Пожарные Усть-Кута спасли сегодня ночью 10 человек В Иркутской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров
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