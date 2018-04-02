В Иркутске перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка 

Следователями специализированного отдела
по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области окончено
расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, сбившего
насмерть девочку на улице Рабочего Штаба.
Напомним, 15 июня 2016 года днем водитель
автомобиля «МАЗ» двигался по улице Ленская со стороны улицы Баррикад, в процессе поворота на ул. Напольная на регулируемом пешеходном переходе
допустил наезд на 10-летнюю школьницу. В результате полученных травм
девочка скончалась на месте происшествия.
Накануне материалы уголовного дела,
возбужденного по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств», переданы для рассмотрения в Куйбышевский районный
суд города Иркутска. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.