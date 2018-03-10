«Кто первый ударит, тот неправ»

Ведущий Первого канала Артем Шейнин рассказал ФАН подробности инцидента, произошедшего в Италии

«Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер», — пояснил Шейнин.

«В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал. Собственно, когда человек начинает обращение к тебе со слов «Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил», вы понимаете, таким человеком движет не эмоция, а расчет», — пояснил тележурналист. По словам Шейнина, имела место была провокация в расчете спровоцировать какие-то ответные насильственные действия.

«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал Ананьев в своем твиттере. Как рассказал в соцсетях бывший боец АТО Валерий Ананьев, встретив Шейнина в Вероне, он напал на него.

Он добавил, что увидел Шейнина с женой в то время, когда они заходили в аптеку. «Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», — рассказал он.

После выхода Шейнина из аптеки украинский блогер начал провоцировать его на конфликт. Журналист никак не стал реагировать на угрозы Ананьева — это вывело провокатора из себя и заставило его плюнуть в лицо Шейнину. До драки же дело так и не дошло.

Шейнин отметил, что бывший украинский военный до словесной перепалки фотографировал Шейнина и его жену.

«Со стороны все это снимали и другие люди. Если бы я ответил ему таким образом, каким он хотел, то есть ударил бы, тут же… Вы сами знаете, все стандартно — эти русские, они всегда первыми начинают», — заявил журналист.

«Ну, поскольку мне 52 года, я уже лет 45 не выяснял ни с кем отношения, плюя в ответ. Я пытался с ним разговаривать, представлять свои аргументы в расчете на его, но человеку явно не это было нужно. Мы развернулись и ушли», — заявил ведущий «Время покажет». Шейнин подчеркнул, что Валерий Ананьев пытался спровоцировать его всеми доступными методами — в том числе он плевался.

По словам Шейнина, Ананьев «тут же начал выкладывать ролик». «Он чуть ли не 20 минут наговорил, какой он герой и молодец, — говорит тележурналист. — Я к этому молодому человеку, который три года провел в зоне боевых действий, я поскольку сам на войне был… То, что я читал в его интервью, это отчасти напоминает мне меня 30-летней давности.

Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю. Так же, как не испытываю к народу Украины, который находится примерно в том же состоянии безумной злобы, агрессии, с замороченной головой, когда все виноваты, и только все они правы. Он является производной от этой нынешней новой Украины. Это стандартное поведение: сначала безумная злоба, агрессия, угрозы, как в свое время было с Крымом и Донбассом. А потом использование полученной „ответки“ для представления себя в образе жертвы», — рассказывает об Ананьеве Шейнин.

«Сначала угрожаем и грозимся всех убить, а потом используем в своих интересах, когда получаем сдачу. Я ему сочувствую и всем людям на Украине, которые также заблудились, как он, желаю скорейшего выздоровления. Он человек не пропащий. Я читал его интервью — под этой злобой, агрессией есть нормальные человеческие задатки. Надеюсь, он повзрослеет, и они возьмут верх», — говорит Шейнин. По словам тележурналиста, нападавший на него боец АТО «действует так, как уже четыре года действует его страна».