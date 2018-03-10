Зима не сдается: Москву снова замело

Москву снова засыпает снегом, и по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся лишь в воскресенье, передает телеканал «МИР 24».

Март продолжает испытывать терпение жителей российской столицы. Но сложнее всего коммунальщикам — они не успели убрать снег от предыдущего снегопада, как выпадает новый.

К концу дня сугробы подрастут еще на три сантиметра, говорят метеорологи.

Водителям советуют быть внимательнее на дорогах, быстро не ехать, резко не тормозить. ГИБДД предупреждает и пешеходов, советуя использовать светоотражающие элементы.

Синоптики просят москвичей потерпеть еще чуть-чуть. Уже во вторник в город придет первая весенняя оттепель. Ранее сообщалось, что в середине следующей недели термометры покажут до 4-6 градусов тепла.