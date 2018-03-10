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Воробьев взял на контроль ситуацию с полигоном «Ядрово»
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Воробьев взял на контроль ситуацию с полигоном «Ядрово» 

Вести.Ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на мусорном полигоне "Ядрово", расположенном в Волоколамском районе. В субботу, 10 марта, глава региона провел селекторное совещание по этому вопросу. Воробьеву доложили о плане мероприятий, направленных "на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду", сообщает РИА Новости со ссылкой на областное министерство экологии и природопользования.
В совещании приняли участие члены правительства Подмосковья, различных ведомств, а также глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Выступая перед собравшимися, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал о создании новой рабочей карты полигона. Ранее планировалось, что она появится в 2019 году, но после многочисленных обращений жителей Волоколамского района, которые жалуются на неприятные запахи, исходящие от свалки, было решено открыть новую карту в течение двух недель.
По словам министра, через две недели начнет монтаж системы дегазации: на полигоне пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем свалку накроют пластиковым покрытием, чтобы ликвидировать запахи.
Сегодня вблизи полигона "Ядрово" работают две станции экомониторинга, которые постоянно анализируют состояние воздуха, в ближайшие дни будут открыты еще две таких станции. Данные экомониторинга будут доступны всем желающим.
Выслушав доклады, губернатор взял ситуацию на полигоне на контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Воробьев также поставил задачу полностью решить проблему неприятных запахов с полигона "Ядрово" за три месяца.
Ранее сообщалось, что власти Волоколамского района готовят документы для введения режима чрезвычайной ситуации из-за полигона "Ядрово".
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