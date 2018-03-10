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Совфед: популяцию ирбисов можно восстановить
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Популяцию ирбисов можно восстановить, заявили в Совфеде 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин считает, что восстановление популяции снежных барсов возможно, если уделять этому внимание.
"Я думаю, что если этим будут заниматься предметно, если в это будет вложен определенный ресурс, и государство будет за этим следить, конечно, это возможно", — сказал Щетинин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
По последним данным, в России насчитывается не более 70-90 особей ирбиса, сведения о 50 из них подтверждены автоматическими камерами. На Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка. Снежные барсы в Горном Алтае также обитают в районе хребта Чихачева. Ученые предполагают, что популяция ирбисов на территории Сайлюгемского национального парка способна к восстановлению.
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