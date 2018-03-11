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На Камчатке стартовала гонка «Берингия-2018»
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На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: ТАСС
Старт гонке на собачьих упряжках "Берингия-2018" дан в воскресенье в селе Мильково Камчатского края. В путь отправились 15 каюров, представляющих Камчатку, Чукотку и Москву, сообщает пресс-служба правительства региона.
Маршрут "Берингии-2018 протяженностью более 2 тыс. км проходит от села Мильково Камчатского края до поселка Марково Чукотского автономного округа. В этом году "Берингия" заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в мире.
"Каюры вышли на маршрут утром 11 марта. В течение дня им предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в оргкомитете гонки, среди участников девять представителей Камчатки, пять — Чукотки и один каюр из Москвы Вячеслав Демченко. Сопровождают каюры 12 снегоходов с судьями, медиками, ветеринарами и командой подготовки трасс. Им предстоит пройти порядка 2100 км. поделенных на 25 этапов, из которых самый протяженный -105 км.
Каюры отправились на дистанцию в порядке, определенном в субботу во время гонки на Кубок берингийского единства, которая прошла в селе Мильково. Спринтерскую дистанция в 15 км первым преодолел двукратный чемпион гонок "Берингии", каюр из Елизовского района Камчатки Валентин Левковский
"Берингия"— проводится ежегодно с 1990 года. Мероприятия, посвященные гонке 2018 года, начались на Камчатке в начале этого месяца. 3 марта в Петропавловске-Камчатском прошел праздник открытия "Берингии", главными героями которого стали юные каюры — участники детской гонки "Дюлин".
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