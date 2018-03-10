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Циркачи бросили голодных медведей на улице
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Циркачи не смогли прокормить медведей и бросили их в Самаре 

Lenta.ru 14 часов назад
На одной из автостоянок в Самаре нашли четырех брошенных в клетках медведей. Об этом рассказала зоозащитница Ангелина Гриневич, опубликовавшая на своей странице во «ВКонтакте» видео с животными.
По словам Гриневич, зверей оставил гастролирующий цирк. Сотрудники расположенного поблизости автосервиса сообщили, что медведей привезли давно, и иногда к ним кто-то приезжает. Животные голодные, у одного из них проблема с глазом и опухоль, звери испытывают сильный стресс из-за того, что находятся не в спячке, отмечают зоозащитники.
Медведей начали подкармливать местные волонтеры. Они также подали заявление в районную полицию. Позже Гриневич сообщила, что хозяин животных нашелся и признал свою неспособность прокормить питомцев. Девушка обратилась к неравнодушным с просьбой предоставить ангар для зверей и помочь с пропитанием.
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