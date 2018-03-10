Ещё
Американцы тайно доказали самоубийство Гитлера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы тайно помогли доказать самоубийство Гитлера 

Lenta.ru 10 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Фонд РИА Новости
Самоубийство Адольфа Гитлера было доподлинно доказано в 2000-х годах с помощью неизвестного рентгеновского снимка. Об этом сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.
По его словам, в то время в Центральный архив ФСБ прибыл американский профессор. Он попросил показать фрагменты челюсти фюрера, хранящиеся в архиве.
«И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера», — рассказал Христофоров.
Указанный снимок тайно хранился в архивах американских спецслужб с конца Второй мировой войны. Исследователь из США тщательно сравнил его с челюстью и подтвердил, что все совпадает.
«Если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла», — отметил представитель РАН.
Христофоров также отметил, что популярная гипотеза о бегстве Гитлера в Латинскую Америку подтверждается только свидетельствами людей, которые умерли или, возможно, были выдуманы.
В октябре 2017 года ЦРУ рассекретило показания одного из своих информаторов. Он утверждал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.
По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму298
Мясорубка в Гудаури59
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП15
В ООН сорвали выступление России191
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение