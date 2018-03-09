Бразильца вытащили из полыньи в Петербурге

Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге гражданин Бразилии попал в полынью во время прогулки по льду реки Невы. Инцидент произошел в районе Дворцовой набережной, сообщает ТАСС

Бразильца 1992 года рождения вытащили и доставили на берег члены регионального поисково-спасательного отряда, которые в это время занимались мониторингом ледовой обстановки. По сообщению пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу, мужчина провалился в полынью, образовавшуюся после прохода ледокола.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

В феврале 2018 года пять человек провалились под лед на Москве-реке в районе Рублевской станции водоподготовки (Рублевский гидроузел), катаясь на снегоходах. Крики пострадавших услышал сотрудник Росгвардии, который в это время обходил территорию своего поста. Он вызвал спасателей и бригаду скорой помощи.