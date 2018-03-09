Москва и Аддис-Абеба договорились о прямом авиасообщение

Москва и Аддис-Абеба договорились открыть прямое авиасообщение

"Мы договорились, что мы продолжим работать над сотрудничеством в сфере использования мирного атома, — сообщил он. — Также мы договорились о том, что очень скоро между Россией и Эфиопией будет открыто прямое ежедневное авиасообщение, это поможет укреплять связи между людьми, а также даст импульс экономическому сотрудничеству". "Мы обсудили наши двусторонние отношения, — рассказал Гебейеху. — Думаю, этот визит выведет отношения на новый уровень". Эфиопия рассчитывает, что визит в эту страну главы МИД РФ Сергея Лаврова выведет двусторонние отношения на новый уровень, в частности стороны договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома и открытии прямого авиасообщения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Эфиопии Воркнех Гебейеху по итогам переговоров с российским коллегой.

Эфиопиский министр также подчеркнул, что Россия "всегда выступает за поддержание мира и безопасности" в регионе.

Лавров в пятницу завершает свое пятидневное турне по странам Африки.