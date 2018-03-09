Ещё
Москва и Аддис-Абеба договорились о прямом авиасообщение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Аддис-Абеба договорились открыть прямое авиасообщение 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Эфиопия рассчитывает, что визит в эту страну главы МИД РФ Сергея Лаврова выведет двусторонние отношения на новый уровень, в частности стороны договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома и открытии прямого авиасообщения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Эфиопии Воркнех Гебейеху по итогам переговоров с российским коллегой.
"Мы договорились, что мы продолжим работать над сотрудничеством в сфере использования мирного атома, — сообщил он. — Также мы договорились о том, что очень скоро между Россией и Эфиопией будет открыто прямое ежедневное авиасообщение, это поможет укреплять связи между людьми, а также даст импульс экономическому сотрудничеству". "Мы обсудили наши двусторонние отношения, — рассказал Гебейеху. — Думаю, этот визит выведет отношения на новый уровень".
Эфиопиский министр также подчеркнул, что Россия "всегда выступает за поддержание мира и безопасности" в регионе.
Лавров в пятницу завершает свое пятидневное турне по странам Африки.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор в 2017 году снял с реализации более 37 тонн морепродуктов после проверок В Петербурге умер художник и реставратор Александр Кравчук Корпуса нового лагеря "Солнечный" в "Артеке" сдадут в 2018 году
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России181
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям165
Атомные подлодки РФ дошли до США123
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео337
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение