Весна проберется в Москву

У Москвы случится весеннее обострение: пока, правда, в демо-версии. На предстоящей неделе ночи еще будут морозными, но зато несколько дней ожидаются солнечными и довольно теплыми. Пройдут и небольшие снегопады — одни из последних за сезон.

В пятницу, 9 марта, определять московскую погоду по-прежнему будет антициклон, на западной периферии которого окажется столица. Но уже к вечеру с запада приблизится атмосферный фронт, облаков станет больше и местами пройдет небольшой снег, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос».

Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон слегка выше обычного: 748 мм рт. ст.

Нерабочую пятницу предлагаем провести в духе Международного женского дня — в первоначальном его смысле. Розы, мимозы и завтрак в постель, — это, конечно, хорошо, но можно и чуть больше об истинной сути праздника узнать. Например, в ММОМА на Петровке, 25, где до 10 марта пройдут лекции о борьбе за равноправие в СССР или об американских плакатах о женском труде во время Второй мировой войны. Приятная деталь: парковка в центре все праздники будет бесплатной.

gazeta.ru

10 марта, в субботу, над Москвой зависнет малоактивный циклон, точнее, его восточная периферия. Погода ожидается облачной, высока вероятность снегопадов, но зато ночью будет куда теплее, чем накануне: 7…-5°С. День, правда, этот тренд не поддержит, сохранив прежние -6…-4°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, давление аналогично пятнице: 748 мм рт. ст.

gazeta.ru

В воскресенье, 11 марта, инициатива снова перейдет к антициклону с северо-востока.

Атмосферное давление немного повысится (до 751 мм рт. ст.), плотных облаков станет меньше, хотя местами не исключен небольшой снег, а яркое солнце хорошо прогреет дневной воздух. Так, если ночью синоптики обещают -12…-7°С, то днем уже потеплеет до -6…-1°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Проводить зимний сезон советуем на катке: все крупнейшие ледовые площадки Москвы будут работать последний день.

gazeta.ru

12 марта, в понедельник, антициклон обеспечит москвичей сухой и солнечной погодой. После морозной ночи (-13…-8°С) показания термометров начнут быстро расти, так что днем температура поднимется до -5…0°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон повышенный, 752 мм рт. ст. Прекрасные условия для бодрого начала рабочей недели!

Во вторник, 13 марта, атмосферное давление продолжит расти и составит 753 мм рт. ст. Но высокое давление также означает и ясное небо, из-за чего в ночью будет подмораживать, зато дневные часы будут все больше напоминать о весне. Так, в темное время суток ожидается -13…-8°С, в светлое -5…0°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

14 марта, в среду, командовать парадом, то есть погодой, по-прежнему будет антициклон.

Он сохранит все показатели неизменными: юго-восточный ветер (2-7 м/с), давление 753 мм рт. ст., холодная ночь (-13…-8°С) и почти оттепель днем (-5…0°С). Можно даже пальто надеть! Да, на пуховик и рейтузы, но не все же сразу.

В четверг, 15 марта, с запада к региону подойдет атмосферный фронт. Давление понизится до почти нормальных 748 мм рт. ст., облаков станет больше, местами пройдет снег, усилится юго-восточный ветер — до 5-10 м/с. Что касается температуры, то ночью ожидается -10…-5°С, а днем -5…0°С. В ближайшие выходные (17 и 18 марта) в городе пройдет гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», так что вечер имеет смысл посвятить заблаговременному составлению маршрута по самым интересным площадкам. Сыры, крабы и колбасы авитаминоз, конечно, не победят, но сил ослабленному зимой организму прибавят точно.

Пятница, 16 марта, ознаменуется последней попыткой зимы заявить о себе. Или предпоследней — погоды нынче стоят коварные. Циклон понизит атмосферный фон до 743 мм рт. ст., обеспечит плотную пелену облаков, вызовет небольшие снегопады и сохранит достаточно сильный юго-восточный ветер (до 10 м/с). Температура ночью -9…-4°С, днем -5…0°С.