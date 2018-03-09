Ещё
Тело офицера, погибшего при крушении Ан-26, доставили в Киров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело офицера, погибшего при крушении Ан-26 в Сирии, доставили в Киров 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тело майора Вячеслава Микрюкова, погибшего при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии, рано утром в пятницу доставили в Киров, сообщили РИА Новости в военкомате Кировской области.
Вячеслав Микрюков был одним из военнослужащих, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. Все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.
"Тело погибшего офицера привезли в Киров, так как здесь живут его родители. Однако пока не решено, где именно и когда он будет похоронен", — сообщили в областном военкомате.
Микрюков с женой и детьми последние годы жил в Карачаево-Черкессии, откуда его и отправили в командировку в Сирию.
РИА Новости: последние новости
Роспотребнадзор рассказал о контроле за качеством рыбы и морепродуктов Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда Путин подписал указ о вручении знаков отличия "За наставничество"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России181
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям165
Атомные подлодки РФ дошли до США123
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео337
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение