Тело офицера, погибшего при крушении Ан-26, доставили в Киров

Тело офицера, погибшего при крушении Ан-26 в Сирии, доставили в Киров

"Тело погибшего офицера привезли в Киров, так как здесь живут его родители. Однако пока не решено, где именно и когда он будет похоронен", — сообщили в областном военкомате. Вячеслав Микрюков был одним из военнослужащих, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. Все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.

Микрюков с женой и детьми последние годы жил в Карачаево-Черкессии, откуда его и отправили в командировку в Сирию.