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Москвичам назвали сроки оттепели
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Синоптики пообещали москвичам кратковременную оттепель 

РИА Новости 9 марта 2018
Первая оттепель придёт в Москву в начале следующей недели, температура воздуха в столице прогреется до +2 градусов, однако такая погода продержится недолго и ещё не знаменует настоящее наступление весны, сообщил РИА Новости в пятницу специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первые дни следующей недели — с 12 по 14 марта — погода будет антициклональная — солнечная, без осадков и с большим суточным разбросом температур — ночами от минус 10 до минус 15 и днём от 0 до минус 5 градусов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, во вторник столбики термометров дойдут до нулевой отметки, а в среду возможна первая небольшая оттепель.
"Температура поднимется до 0 — плюс 2 градусов. Но это не значит, что наступает весна, будут ещё похолодания", — отметил собеседник агентства.
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