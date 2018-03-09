Москвичам назвали сроки оттепели

Синоптики пообещали москвичам кратковременную оттепель

"Первые дни следующей недели — с 12 по 14 марта — погода будет антициклональная — солнечная, без осадков и с большим суточным разбросом температур — ночами от минус 10 до минус 15 и днём от 0 до минус 5 градусов", — сказал собеседник агентства. Первая оттепель придёт в Москву в начале следующей недели, температура воздуха в столице прогреется до +2 градусов, однако такая погода продержится недолго и ещё не знаменует настоящее наступление весны, сообщил РИА Новости в пятницу специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, во вторник столбики термометров дойдут до нулевой отметки, а в среду возможна первая небольшая оттепель.

"Температура поднимется до 0 — плюс 2 градусов. Но это не значит, что наступает весна, будут ещё похолодания", — отметил собеседник агентства.